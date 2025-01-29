انتهت في أبطال أوروبا - ريال مدريد (3)-(0) بريست.. بنفيكا (2)-(0) يوفنتوس.. صافرة النهاية

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 21:49

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد أوساسونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ريال مدريد ضد بريست الفرنسي، وبنفيكا ضد يوفنتوس بدوري الأبطال.

وتختتم اليوم منافسات الدوري الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

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ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

لمتابعة مباراة ريال مدريد ضد بريست دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ريال مدريد × بريست

نهاية المباراة

ق78 رودريجو يسجل الهدف الثالث لريال مدريد بعد متابعة جيدة لتسديدة مبابي المرتدة من حارس بريست.

ق64 تمريرة من لودوفيتش إلى كيني الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لصالح ستاد بريست تصدى لها كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ببراعة.

ق56 كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد عن طريق فاسكيز ليسدد بيلينجهام لتسكن الشباك

ق52 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق51 جووول التعادل لنادي بريست

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق35 فرصة هدف محقق تضيع على ريال مدريد بعدما مرت الكرة من أمام رودريجو ومبابي داخل منطقة الجزاء

ق34 عرضية خطيرة من كونسيساو لاعب يوفنتوس يبعدها دفاع بنفيكا عن منطقة الجزاء.

ق27 رودريجو يسجل الهدف الأول لريال مدريد

ق15 كورتوا ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة صاروخية من ضربة ثابتة

ق5 تسديدة قوية من رودريجو تمر بجوار المرمى

انطلاق المباراة

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يوفنتوس × بنفيكا

نهاية المباراة

ق80 جووو: الهدف الثاني لنادي بنفيكا يسجله اوركون كوكو.

ق78 انطلاقة رائعة من فريدريك أورسنيس لاعب فريق بنفيكا وكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن دفاع يوفنتوس أبعد الكرة إلى منطقة الأمان

ق66 دوسان فلاهوفيتش ينفذ ركلة رحلة ثابتة في اتجاه مرمى بنفيكا لكن تسديدته تمر أعلى المرمى

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 أرسل صامويل مبانجولا كرة عرضية خطيرة إلى داخل منطقة الجزاء لكن أناتولي تروبين أنقذ بنفيكا وأبعد الخطورة

ق28 أرسل أنخيل دي ماريا كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع يوفنتوس أبعد الخطورة.

ق16 فانجليس بافليديس يسجل الهدف الأول لبنفيكا بعد تسديدة من ألكسندر باه

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
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