سيجاور أليكس ساندرو.. دانيلو ينضم إلى فلامنجو البرازيلي

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي ضم دانيلو قادما من يوفنتوس.

ووقع الدولي البرازيلي على عقد ينتهي في ديسمبر 2026، وسيرتدي القميص رقم 13.

وبدأ الظهير الأيمن البالغ 33 عاما مع أمريكا مينيرو ثم سانتوس وساهم في تتويج الفريق بلقب كوبا ليبرتادوريس 2011.

وخاض تجربته الأوروبية الأولى مع بورتو البرتغالي ثم ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وشارك مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2018 و2022.

He just couldn't stay away from his best friend 🤗 pic.twitter.com/1kpB1vsO5D — Flamengo (@Flamengo_en) January 29, 2025

وسيجاور دانيلو زميله ومواطنه السابق أليكس ساندرو والذي انضم في الصيف الماضي لفلامنجو قادما من يوفنتوس.

وكان دانيلو قريبا من الانتقال لصفوف نابولي الإيطالي لكن الصفقة لم تتم في النهاية لعدم دعم نابولي في حملته للفوز بلقب الدوري الإيطالي.

وفاز دانيلو بـ 19 لقبا متنوعا في رحلته مع الأندية بالإضافة للقب كأس العالم للشباب في 2011 ووصافة أولمبياد 2012.

ويشارك فلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 حيث سيواجه الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي وليون المكسيكي.