بدأ مسيرته مع تشيلسي.. الاتفاق يتعاقد مع لاعب النصر

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 21:39

كتب : FilGoal

مختار علي

أتم نادي الاتفاق السعودي صفقة التعاقد مع مختار علي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم مختار علي لنادي الاتفاق قادما من صفوف النصر.

وأعلن نادي الاتفاق تعاقده الرسمي مع مختار علي، بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم ونصف.

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وأعرب مختار علي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الاتفاق، مشيرا إلى تطلعه لتقديم مستويات مميزة تسعد جماهير النادي، ومؤكدا التزامه ببذل كل ما لديه لخدمة الفريق.

وبدأ مختار علي، لاعب الوسط، مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي تشيلسي الإنجليزي، حيث تلقى تدريبه الأساسي.

وانضم إلى نادي فيتيسه الهولندي على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي النصر.

ولعب مختار علي في صفوف النصر 53 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع آخر.

النصر السعودي مختار علي
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