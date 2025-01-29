تشكيل برشلونة - جارسيا وأراوخو أساسيان أمام أتالانتا.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 21:18

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - ليفاندوفسكي

يبدأ الثنائي إريك جارسيا ورونالد أراوخو في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة أمام أتالانتا في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم الفريق.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

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حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: جافي - فرينكي دي يونج - بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وحسم برشلونة تأهله إلى ثمن النهائي بشكل مباشر دون الحاجة لمرحلة الملحق.

أما أتالانتا ففي المركز السابع برصيد 14 نقطة.

برشلونة دوري أبطال أوروبا
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