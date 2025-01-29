تشكيل برشلونة - جارسيا وأراوخو أساسيان أمام أتالانتا.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم

قائمة برشلونة - غياب أولمو وكريستنسن عن مواجهة أتالانتا

تقرير: لاعب برشلونة الشاب ينضم إلى اتحاد جدة هذا الأسبوع

سبورت: العربي القطري يقترب من ضم لاعب برشلونة الشاب

لا جازيتا ديلو سبورت: لوكمان يتعرض لإصابة وموقفه من مواجهة برشلونة