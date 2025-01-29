تشكيل برشلونة - جارسيا وأراوخو أساسيان أمام أتالانتا.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم
الأربعاء، 29 يناير 2025 - 21:18
كتب : FilGoal
يبدأ الثنائي إريك جارسيا ورونالد أراوخو في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة أمام أتالانتا في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم الفريق.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي.
خط الوسط: جافي - فرينكي دي يونج - بيدري.
خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر.
وحسم برشلونة تأهله إلى ثمن النهائي بشكل مباشر دون الحاجة لمرحلة الملحق.
أما أتالانتا ففي المركز السابع برصيد 14 نقطة.
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