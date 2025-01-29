تشكيل أرسنال - نيتو أساسي لأول مرة.. وثلاثي هجومي جديد ضد جيرونا

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

هدف ليونارد تروسار - أرسنال ضد توتنام

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عدة تغييرات على تشكيل فريقه في مواجهة جيرونا الإسباني في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ الحارس البرازيلي نيتو يشارك لأول مرة مع أرسنال بدلا من دافيد رايا.

فيما يخوض المدافع البرازيلي جابريل ماجاليس مباراته رقم 200 بقميص الجنرز في جميع المسابقات.

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ويتواجد الغاني توماس بارتي في مركز الظهير الأيمن، ويقود لياندرو تروسار الهجوم رفقة رحيم سترلينج.

وجاء تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: توماس بارتي – ياكوب كيفيور – جابريل ماجاليس – ريكاردو كالافيوري

الوسط: جورجينيو – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجارد

الهجوم: إيثان نوانيري – لياندرو تروسار – رحيم سترلينج

ويحتل أرسنال المركز الثالث في ترتيب مرحلة المجموعات برصيد 16 نقطة.

ويحتاج الجنرز لنقطة واحدة من أجل حسم التأهل مباشرة لدور الـ 16 دون خوض الملحق.

فيما فشل جيرونا في التأهل للدور المقبل من المسابقة مكتفيا بتحقيق 3 نقاط فقط وفي المركز 31.

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