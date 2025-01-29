تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام بروج.. ودي بروين أساسي

يقود إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي خلال المواجهة المرتقبة أمام كلوب بروج.

ويلعب مانشستر سيتي أمام كلوب بروج بعد قليل ضمن ختام الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

ويغيب النجم الدولي المصري عمر مرموش عن مواجهة مانشستر سيتي أمام كلوب بروج لعدم قانونية مشاركته في البطولة بعد مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي مع آينتراخت فرانكفورت.

وينتظر مرموش تأهل سيتي إلى الدور المقبل ليتمكن من المشاركة معه في دوري الأبطال.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بروج كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: ماتيوش نونيز – جون ستونز – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول

الوسط: ماتيو كوفاشيتش - إلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا

الهجوم: كيفين دي بروين – إرلينج هالاند – فيل فودين.

مانشستر سيتي بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان أصبح لا بديل له عن الفوز أمام كلوب بروج لتحقيق التأهل لملحق ثمن النهائي.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.