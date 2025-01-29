حريق خارج ملعب مانشستر سيتي يلغي احتفالية تقديم مرموش

نشب حريق خارج ملعب الاتحاد قبل انطلاق مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأدى الحريق إلى إلغاء فعالية تقديم اللاعبين الجدد ومن بينهم عمر مرموش والتي كانت مقرر أن تنطلق الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة وتنتهي في تمام الساعة 8:30.

وكان مقررًا أن يقدم مانشستر سيتي لاعبه الجديد عمر مرموش والصفقات الجديدة في فريقي الرجال والسيدات إلى جماهيره قبل انطلاق المباراة.

وكشف سيتي سابقا عبر موقعه الرسمي أنه سيقيم فعالية ترحيبية للاعبي الفريق الجدد خارج ملعب الاتحاد قبل مباراة كلوب بروج، قبل إلغائها بسبب الحريق.

وكان مقررًا أن يتواجد اللاعبون الجدد عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف، وفيتور ريس، وكيرلين نيكولي، وريبيكا كناك، وأيمو أوياما على سجادة زرقاء لإلقاء كلمات للمشجعين.

ولا يحق للثلاثي الجدد مرموش وخوسانوف وفيتور ريس اللعب أمام بروج حسب لوائح البطولة، لكن يمكن لأي منهم المشاركة في الأدوار الإقصائية في حالة تأهل سيتي.

مانشستر سيتي أمامه فرصة واحدة في التأهل لملحق دور الـ16 وهي الفوز على بروج بأي نتيجة.

وبدأ مرموش مسيرته مع الفريق السماوي يوم السبت، بعدما أعلن النادي ضمه رسميا يوم الخميس فقط قادما من آينتراخت فرانكفورت.

ولعب مرموش 74 دقيقة، قبل أن يستبدل بكيفن دي بروين حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم سيتي 2-1.