في الجول يكشف موقف الزمالك من رفع اسم المثلوثي من قائمته في يناير

لم يتخذ مسؤولو الزمالك قرارا برفع اسم حمزة المثلوثي من قائمة الفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

وتعرض التونسي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رفع اسم اللاعب من قائمة الأبيض في يناير الجاري مرتبط بضم لاعبين أجانب.

ويمتلك الزمالك مقعدا أجنبيا شاغرا إذا يضم الفريق كل من التونسي المثلوثي والمغربي محمود بنتايك والتونسي سيف الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك.

وفي حال ضم الزمالك ثنائي أجنبي في سوق الانتقالات الجارية فإن النادي سيرفع اسم المدافع التونسي من القائمة بعد الاتفاق معه.

ويجهز النادي أوراق اللاعب من أجل السفر لألمانيا للخضوع لجراحة.

صاحب الـ 32 عاما انتهى موسمه مع الأبيض بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت.

وخاض التونسي 13 مباراة في الموسم الجاري صنع خلالها هدفا وحيدا.

وارتدى قميص الزمالك في 152 مباراة سجل 5 وصنع 6 في جميع المسابقات.

وتوج الدولي التونسي مع الأبيض بـ 6 ألقاب متنوعة آخرها السوبر الإفريقي.