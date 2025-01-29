محمد ربيعة لـ في الجول: طموحي الانتقال إلى الزمالك.. وجديد المفاوضات مع سموحة

أعرب محمد ربيعة مدافع سموحة ومنتخب مصر طموحه بالانتقال إلى نادي الزمالك.

وارتبط اسم محمد ربيعة بالانضمام إلى الزمالك خلال الفترة الماضية.

وكشف محمد ربيعة لاعب سموحة لـ FilGoal.com: "مفاوضات انتقالي إلى الزمالك تسير بشكل جيد ولا يزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة لكن الأمور اقتربت".

وشدد "لا يمكن للاعب أن يرفض الانتقال إلى نادي الزمالك، وطموحي الانتقال إلى الزمالك وإتمام المفاوضات بنجاح".

واختتم ربيعة تصريحاته "أنتمي للفريق الذي ألعب له وتحقيق الفوز والظهور بشكل جيد وشرف كبير لي حال الانضمام للزمالك".

صاحب الـ 28 عاما خاض 9 مباريات هذا الموسم منذ انضمامه لسموحة.

وانضم محمد ربيعة لصفوف سموحة بداية الموسم الحالي قادما من مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

وشارك ربيعة مع منتخب مصر خلال مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.