في الجول يكشف موقف ناصر ماهر والزناري أمام بيراميدز

يستعد الزمالك لخوض المواجهة المرتقبة ضد بيراميدز بمسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 11 من المسابقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ناصر ماهر ومصطفى الزناري ثنائي الزمالك يقترب من الغياب عن لقاء بيراميدز.

الجهاز الطبي اتفق مع نظيره الفني على عدم التعجل في عودة الثنائي خاصة بعد مشاركتهم بشكل تدريجي في المران لتجهيزهم بشكل كامل.

وشارك ناصر ماهر بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وانتهى ناصر ماهر من أداء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الأهلي.