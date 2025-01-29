في الجول يكشف موقف ناصر ماهر والزناري أمام بيراميدز

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 20:36

كتب : إبراهيم رمضان

إصابة ناصر ماهر - الزمالك - البنك الأهلي

يستعد الزمالك لخوض المواجهة المرتقبة ضد بيراميدز بمسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 11 من المسابقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ناصر ماهر ومصطفى الزناري ثنائي الزمالك يقترب من الغياب عن لقاء بيراميدز.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - مفاوضات مبدئية بين الزمالك وفاركو لضم الثلاثي هسبورت: الزمالك يوقف مفاوضاته مع لاعب الدوري المغربي بقيادة مدرب الزمالك السابق.. نادي الكويت بطلا للسوبر الكويتي على حساب القادسية الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك مع شكشك

الجهاز الطبي اتفق مع نظيره الفني على عدم التعجل في عودة الثنائي خاصة بعد مشاركتهم بشكل تدريجي في المران لتجهيزهم بشكل كامل.

وشارك ناصر ماهر بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وانتهى ناصر ماهر من أداء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الأهلي.

الزمالك بيراميدز ناصر ماهر
نرشح لكم
ملامح خسارة الزمالك أمام بيراميدز.. دفع ثمن خطأ جروس ضد الجونة والدفاع الأضعف "جرعة جديدة" كما كشف في الجول.. فاركو يعلن رحيل وليد علي فرج يزامل حجازي.. نيوم يتعاقد مع بن رحمة بعد إصابة الثلاثي.. طبيب الزمالك يكشف حالة السعيد وجابر وبنتايك مؤتمر جروس: لا يمكن استبدال زيزو حتى إن لم يكن مستواه جيدا.. وهذا ما نحتاجه الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الإسماعيلي والقناة الناقلة الفوز الأكبر والثاني تاريخيا.. بيراميدز يحسم موقعة الصدارة بثلاثية في مرمى الزمالك ماييلي يسجل ويصبح وصيف هدافي الدوري.. وفتحي يهز شباك القطبين
أخر الأخبار
ملامح خسارة الزمالك أمام بيراميدز.. دفع ثمن خطأ جروس ضد الجونة والدفاع الأضعف 10 دقيقة | الدوري المصري
مشادة بين النني ومدرب بني ياس في خسارة الجزيرة بالدوري الإماراتي 11 دقيقة | المحترفون
"جرعة جديدة" كما كشف في الجول.. فاركو يعلن رحيل وليد علي فرج 48 دقيقة | الدوري المصري
يزامل حجازي.. نيوم يتعاقد مع بن رحمة 54 دقيقة | الدوري المصري
بعد إصابة الثلاثي.. طبيب الزمالك يكشف حالة السعيد وجابر وبنتايك ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جروس: لا يمكن استبدال زيزو حتى إن لم يكن مستواه جيدا.. وهذا ما نحتاجه ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الإسماعيلي والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
تحديد مواعيد مباريات ملحق دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف