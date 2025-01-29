كرة يد - 35 مباراة بدون هزيمة.. الدنمارك لنصف نهائي بطولة العالم أمام البرازيل

حسم منتخب الدنمارك تأهله إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي بعد التغلب على البرازيل.

وتغلب الدنمارك على البرازيل بنتيجة 35-21 في ربع نهائي بطولة العالم.

ووصل منتخب الدنمارك إلى 35 مباراة بدون هزيمة في بطولات العالم منذ نسخة 2017 وحتى الآن.

وخسر منتخب الدنمارك آخر مرة في بطولة العالم لليد في 2017 أمام المجر في ثمن النهائي.

وحقق الدنمارك لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من بطولة العالم.

وخلال 35 مباراة تعادل منتخب الدنمارك مرتين فقط، الأولى ضد مصر في نسخة 2021 عندما تأهل لنصف النهائي برميات الترجيح.

أما التعادل الثاني فكان في النسخة الماضية أمام كرواتيا في الدور الرئيسي.

ويستعرض لكم FilGoal.com مشوار منتخب الدنمارك في بطولات العالم منذ الهزيمة أمام المجر في 2017.

نسخة 2019

تحقيق 10 انتصارات بينهم 5 دور المجموعات و3 بالدور الرئيسي ثم نصف النهائي والنهائي.

نسخة 2021

خاض الفريق 9 مباريات وتعادل مباراة واحدة كانت أمام مصر في ربع النهائي.

وحققت الدنمارك الفوز 3 مرات في دور المجموعات ومثلهم 3 في الدور الرئيسي ثم تعادل بربع النهائي قبل الانتصار في نصف النهائي والنهائي.

نسخة 2023

خاض الفريق 9 مباريات في البطولة وحقق الفوز في 8 منهم مقابل تعادل وحيد مع كرواتيا في دور المجموعات.

نسخة 2025

لعب الفريق 7 مباريات حتى الآن وحقق الفوز فيهم جميعا.