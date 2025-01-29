اتحاد الكرة يلزم الأندية بتفعيل بوابة فيفا القانونية

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 20:14

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الفروع والمناطق يلزمها بإخطار جميع الأندية التابعة لها بنظام الاتحاد الدولي FIFA LEGAL PORTAL " بوابة فيفا القانونية".

وهي البوابة الخاصة بالاستخدام الإلزامي لبوابة فيفا القانونية، مع التأكيد على الأندية بضرورة التسجيل بها عن طريق ايميل الـ TMS لكل ناد.

ويأتي ذلك حرصا من الاتحاد على مصالح الأندية المصرية حيث لن تصل أي إجراءات قانونية لعلم الأندية إلا عن طريق هذا الموقع.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف القصة الكاملة لـ استفسار بيراميدز عن مشاركة جراديشار.. وموقف الأهلي واتحاد الكرة دعوة لمشاركة منتخب الناشئين بدورة دولية في بولندا.. والقرار في يد اتحاد الكرة بحضور أبو ريدة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة اتحاد الكرة يعلن: تعيين مجاهد للجنة تطوير اللائحة وإحالة ملف فيتوريا للاستشارة القانونية

أصبحت البوابة القانونية الرقمية لفيفا السبيل الوحيد لمباشرة جميع الإجراءات أمام هيئة صنع القرار والهيئات القضائية، وكذلك المنفذ الحصري لكل المراسلات المتعلقة بالإجراءات القانونية أمام محكمة FIFA وهيئاته القضائية.

تهدف المنصة القانونية لـ FIFA إلى ضمان تواصل بسيط وآمن بين FIFA والأطراف المعنية، كما تصبو إلى تحقيق فهم أفضل للإجراءات وتحسين إمكانية تتبعها.

لذا وجب على كل الاتحادات الوطنية لكرة القدم والأندية واللاعبين والمسؤولين وجميع المعنيين في الإجراءات القانونية أمام هيئة اتخاذ القرار بـ FIFA أو باقي هيئاته القضائية التسجيل في المنصة الرقمية القانونية للفيفا.

اتحاد الكرة فيفا بوابة فيفا القانونية
نرشح لكم
ملامح خسارة الزمالك أمام بيراميدز.. دفع ثمن خطأ جروس ضد الجونة والدفاع الأضعف "جرعة جديدة" كما كشف في الجول.. فاركو يعلن رحيل وليد علي فرج يزامل حجازي.. نيوم يتعاقد مع بن رحمة بعد إصابة الثلاثي.. طبيب الزمالك يكشف حالة السعيد وجابر وبنتايك مؤتمر جروس: لا يمكن استبدال زيزو حتى إن لم يكن مستواه جيدا.. وهذا ما نحتاجه الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الإسماعيلي والقناة الناقلة الفوز الأكبر والثاني تاريخيا.. بيراميدز يحسم موقعة الصدارة بثلاثية في مرمى الزمالك ماييلي يسجل ويصبح وصيف هدافي الدوري.. وفتحي يهز شباك القطبين
أخر الأخبار
ملامح خسارة الزمالك أمام بيراميدز.. دفع ثمن خطأ جروس ضد الجونة والدفاع الأضعف 10 دقيقة | الدوري المصري
مشادة بين النني ومدرب بني ياس في خسارة الجزيرة بالدوري الإماراتي 11 دقيقة | المحترفون
"جرعة جديدة" كما كشف في الجول.. فاركو يعلن رحيل وليد علي فرج 48 دقيقة | الدوري المصري
يزامل حجازي.. نيوم يتعاقد مع بن رحمة 54 دقيقة | الدوري المصري
بعد إصابة الثلاثي.. طبيب الزمالك يكشف حالة السعيد وجابر وبنتايك ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جروس: لا يمكن استبدال زيزو حتى إن لم يكن مستواه جيدا.. وهذا ما نحتاجه ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الإسماعيلي والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
تحديد مواعيد مباريات ملحق دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف