خبر في الجول - بنشرقي يجتاز الكشف الطبي.. ومدة تعاقده مع الأهلي

اجتاز المغربي أشرف بنشرقي الفحوصات الطبية بنجاح تمهيدا للانضمام للنادي الأهلي بشكل رسمي.

أشرف بنشرقي النادي : لاعب حر الأهلي

ووصل أشرف بنشرقي لاعب الريان القطري لمطار القاهرة اليوم الأربعاء تمهيدا للتوقيع للنادي الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بنشرقي اجتاز الكشف الطبي بنجاح في انتظار الإعلان الرسمي عن انضمامه للأهلي.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن ضم بنشرقي لمدة موسمين ونصف الموسم.

وكان برفقة بنشرقي سمير عدلي المدير الإداري بالنادي الأهلي.

وأعلن نادي الريان القطري فسخ تعاقده مع أشرف بنشرقي لاعب الفريق.

وأشار الريان إلى أن فسخ التعاقد جاء بناء على رغبة اللاعب وبعد دفع الشرط الجزائي.

وبات الدولي المغربي قريبا من الانضمام للأهلي في صفقة انتقال حر حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل راتب المغربي مع الأهلي عند انضمامه.

وسيحصل المغربي على راتب قدره مليون دولار في الموسم الواحد بالإضافة لـ 25 مليون جنيه مصري ليصبح الإجمالي مليون ونصف المليون دولار.

وبعد رحيل ينشرقي من الزمالك وقع للريان ثم الجزيرة الإماراتي وعاد مجددا للريان بعقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.