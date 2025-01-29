حارس منتخب أوكرانيا ينهي أزمة الشباب السعودي

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

الشباب السعودي

أتم نادي الشباب السعودي إجراءات التعاقد مع جيورجي بوشكان حارس مرمى منتخب أوكرانيا.

وانضم بوشكان لصفوف الشباب قادما من دينامو كييف الأوكراني.

وأعلن نادي الشباب اليوم الأربعاء عبر موقعه الرسمي تعاقده مع بوشكان لينهي أزمة حراسة مرماه.

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وتخلى الشباب عن حارس مرماه الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي وتراجع مستواه.

وكان نادي الشباب قريبا من التعاقد مع مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل يونايتد، لكن النادي الإنجليزي أوقف الصفقة بسبب الإصابات المتكررة للحارس نيك بوب.

قبل أسابيع، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة الشباب، اتفقت مع دوبرافكا على كافة التفاصيل، ولم يتبق سوى موافقة لجنة الاستدامة المالية لحسم التعاقد رسميًّا مع حارس المرمى في فترة الانتقالات الشتوية.

وبعد إصابة كيم دافع الدولي السابق عبد الله المعيوف عن عرين الشباب في 7 مباريات استقبل 6 أهداف، وخرج في 3 منها بشباك نظيفة.

بوشكان فاز مع دينامو كييف بـ6 ألقاب (لقب الدوري الأوكراني+ لقبين للكأس+3 ألقاب للسوبر المحلي).

كما خاض صاحب الـ 30 عاما 18 مباراة دولية بقميص منتخب أوكرانيا.

الشباب السعودي دينامو كييف
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