خبر في الجول - مفاوضات مبدئية بين الزمالك وفاركو لضم الثلاثي

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

فاركو

أجرى نادي الزمالك مفاوضات مبدئية مع نظيره في فاركو لمعرفة إمكانية ضم ثلاثي الفريق.

جيفرسون إنكادا

النادي : فاركو

محمود جهاد

النادي : الزمالك

فاركو
الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك استفسر عن ضم الثلاثي: مود جهاد وياسين مرعي وجيفرسون إينكادا.

وارتبط الزمالك باسم محمود جهاد في أكثر من مرة سابقا.

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وسبق أن صرّح أحمد خطاب مدرب فاركو: "لن أقف في طريق أي لاعب وأتمنى له الخطوة الأفضل وللنادي ولا أمانع رحيل محمود جهاد في حالة حصوله على العرض المناسب لقدراته وللنادي".

جهاد صاحب الـ 23 عاما يشغل مركز الوسط المدافع وخاض الموسم الجاري 9 أهداف وسجل هدفين.

وسبق أن مثل منتخب مصر الأولمبي لكن لم يتواجد اسمه في القائمة المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وخاض جهاد بقميص فاركو 50 مباراة في جميع المسابقات.

فيما يشغل ياسين مرعي مركز قلب الدفاع وبدأ مسيرته في قطاع ناشئين الزمالك قبل الانتقال بشكل نهائي لفاركو.

المدافع البالغ 23 عاما شارك الموسم الجاري في 9 مباريات وصنع هدفا وحيدا.

وإجمالا خاض مع الفريق 47 مباراة، وسبق أن ارتدى قميص الفريق الأول للزمالك في 3 مناسبات سابقة.

أما جيفرسون إينكادا فيلعب في مركز الظهير الأيمن ويحمل جنسية غينيا بيساو.

وشارك صاحب الـ 26 عاما في 10 مباريات وصنع هدفا وحيدا هذا الموسم.

وخاض 86 مباراة وسجل هدفا وصنع 6 في جميع المسابقات بقميص فاركو.

الزمالك فاركو الدوري المصري محمود جهاد جيفرسون إينكادا ياسين مرعي
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