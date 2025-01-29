تشكيل ريال مدريد - دياز يعوض فينيسيوس.. ومبابي في الهجوم أمام بريست

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ستاد بريست الفرنسي في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 12 نقطة، فيما يسبقه بريست في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

ويغيب فينيسيوس عن مواجهة ريال مدريد أمام بريست بسبب الإيقاف.

وشهد التشكيل عودة لوكاس فاسكيز مرة أخرى لتشكيل الملكي بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين أمام سالزبورج في دوري الأبطال وبلد الوليد.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريليان تشواميني - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

الوسط: لوكا مودريتش - فيدريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

الهجوم: براهيم دياز - كيليان مبابي - رودريجو

وعلى مقاعد البدلاء: أندري لونين - سيرخيو ميستري- ديفيد ألابا - أردا جولر - إندريك - داني سيبايوس - فران جارسيا - جونزالو جارسيا - جاكوبو رامون - راؤول أسينسيو - بول فورتوني.

ويستطيع ريال مدريد ومنافسه بريست التواجد ضمن الثمانية الكبار ليتأهل أحدهما مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتجنب خوض مباراتين إضافيتين في دوري الأبطال في فبراير.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16 لدوري الأبطال، فيما تخوض الفرق من المراكز التاسع إلى 24 مواجهتين ذهابا وإيابا لتحديد الفرق الثمانية الأخرى في دور الـ16.