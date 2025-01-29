هسبورت: الزمالك يوقف مفاوضاته مع لاعب الدوري المغربي

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

محمد الجديدي

أوقف نادي الزمالك مفاوضاته مع محمد الجديدي مدافع شباب المحمدية المغربي.

وكان قد ارتبط اسم محمد الجديدي بالانضمام إلى الزمالك خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وكشف موقع هسبورت المغربي أن الزمالك قرر إيقاف المفاوضات مع الجديدي.

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وأشار التقرير إلى أن الزمالك كان يسعى لتعويض حمزة المثلوثي الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح التقرير أن الزمالك اتخذ قراره بوقف المفاوضات رغم موافقة كريستيان جروس المبدئية بسبب المستوى الفني للاعب الذي لم يقنع المسؤولين.

اللاعب نشأ في فريق شباب المحمدية وتم تصعيده للفريق الأول في مطلع الموسم الحالي.

وظهر الجديدي في الدوري المغربي في 16 مباراة، وصنع هدفا وحيدا.

ويحتل فريق شباب المحمدية المركز الأخير في الدوري المغربي برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات وبلا فوز في أول 19 جولة حتى الآن.

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