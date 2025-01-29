بيلد: يواكيم لوف رفض تدريب منتخب السعودية

كشف تقرير ألماني عن رفض يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا السابق عرضا لتدريب المنتخب السعودي.

وخاض لوف آخر تجاربه التدريبية مع منتخب ألمانيا في صيف 2021 بعد تجربة تدريبية استمرت 15 عاما.

وبحسب صيحفة بيلد الألمانية، فإن لوف رفض عرضا لتدريب المنتخب السعودي في 2023.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن في هذا الوقت، استقال روبرتو مانشيني من تدريب المنتخب الإيطالي ووافق على العرض السعودي.

المنتخب السعودي فسخ عقد مانشيني في أكتوبر 2024 بسبب تراجع النتائج وأعاد الفرنسي هيرفي رنار لتولي تدريبه.

وكان لوف يعمل كمدرب مساعد في المنتخب الألماني، تحت قيادة يورجن كلينسمان في الفترة من 2004 إلى 2006.

وبعدها تولى تدريب المنتخب في الفترة من 2006 إلى 2021.

وتوج لوف مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 الذي أقيم بالبرازيل.