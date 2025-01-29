سكاي: نابولي يحسم صفقة جارناتشو خلال 48 ساعة

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 19:11

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو وبرونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

أصبح نابولي الإيطالي قريبا من حسم صفقة أليخاندرو جارناتشو من مانشستر يونايتد.

ويسعى البارتينوبي من حسم الصفقة لتعويض رحيل خفيتشيا كفاراستخيليا صوب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أن الصفقة من المنتظر حسمها خلال 48 ساعة بين الفريقين.

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وأوضح التقرير إلى أن نابولي لن يرفع عرضه أكثر من 55 مليون يورو، فيما يأمل مانشستر يونايتد من بيع لاعبه بمقابل يقترب من 80 مليون يورو.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية إلى أن نابولي يضع كريم أديمي جناح بوروسيا دورتموند الألماني كبديل لكنه يفضل الانتقال للدوري الإنجليزي.

وانضم النجم الجورجي لباريس سان جيرمان في يناير الجاري مقابل 80 مليون يورو.

وشارك اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 20 عاما مع مانشستر يونايتد في 30 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

يتصدر نابولي الترتيب برصيد 53 نقطة ويبتعد عن إنتر الوصيف بفارق 3 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة للنيراتزوري.

أليخاندرو جارناتشو نابولي مانشستر يونايتد
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