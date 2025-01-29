كامبياسو يغيب عن يوفنتوس أمام بنفيكا

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 19:03

كتب : FilGoal

أندريا كامبياسو - يوفنتوس

تأكد غياب أندريا كامبياسو لاعب يوفنتوس عن صفوف فريقه خلال مواجهة بنفيكا.

ويلعب يوفنتوس ضد بنفيكا مساء اليوم ضمن ختام الدور الأول بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب كوريري ديلو سبورت، فإن كامبياسو لن يكون متاحا خلال مواجهة يوفنتوس ضد بنفيكا بسبب الإصابة.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن كامبياسو يعاني من التواء في كاحله الأيسر سيمنعه من المشاركة ضد بنفيكا.

وأشارت التقارير إلى أن مفاوضات مانشستر سيتي مع كامبياسو لا علاقة لها بغياب اللاعب عن مباراة بنفيكا كما يتردد.

كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس كشف في وقت سابق حقيقة مفاوضات مانشستر سيتي لضم أندريا كامبياسو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال جيونتولي عبر دازن: "مفاوضات مانشستر سيتي لضم أندريا كامبياسو؟ لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي".

وأضاف "نريد التعاقد مع لاعبين في مراكز معينة لتعويض إصابات طويلة الأمد ولا نفكر في البيع".

وأنهى حديثه قائلا: "لم يصل أي عرض، لكن إذا وصل إلينا سنقيمه وسنقرر ما سنفعله".

وحسب التقارير الإخبارية فإن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي طلب تدعيم صفوف فريقه بالظهير الأيسر الإيطالي لحاجته الفنية له.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى يوفنتوس قادما من جنوى في صيف 2022 مقابل 13 مليون يورو.

وخرج معارا إلى بولونيا مباشرة في الصيف ذاته قبل أن يعود في يونيو 2023.

ولعب كامبياسو الذي يجيد اللعب كظهير أيمن أيضا 25 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وتعاقد مانشستر سيتي مع الدولي المصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت وكذلك عبد القادر خوسانوف من لانس الفرنسي بالإضافة إلى فيتور ريس مدافع بالميراس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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