كالتشيو ميركاتو: من أجل الدربي.. ميلان يرفع عرضه لـ فينيورد لضم خيمينيز

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 18:19

كتب : FilGoal

سانتياجو خيمينيز - فينيورد

أصبح ميلان مستعدا لتقديم عرضا جديدا لـ فينيورد لضم مهاجمه المكسيكي سانتياجو خيمينيز.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الروسونيري عرضت 30 مليون يورو وهو ما رفضته إدارة النادي الهولندي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن ميلان سيرفع عرضه لـ 35 مليون يورو، ليقترب من الرقم المطلوب لفينيورد وهو 40 مليون يورو.

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وكشف التقرير إلى أن ميلان اتفق مع اللاعب على بنود التعاقد الشخصية لمدة 3 مواسم وسيتقاضى راتبا 2.5 مليون يورو في الموسم حال إتمام التعاقد.

وأوضح التقرير أيضا أن هناك اتفاق بين النادي الهولندي واللاعب على الموافقة على رحيله إذا حصل على عرض مناسب.

Milan target #29 Santiago Gimenez celebrates after scoring his team's third goal during the UEFA Champions League Group E football match between Feyenoord and Lazio at The De Kuip Stadium, in Rotterdam on October 25, 2023. cel (Photo by JOHN THYS / AFP) (Photo by JOHN THYS/AFP via Getty Images)

ويأمل ميلان في حسم الصفقة ليكون متواجدا المهاجم في مباراة الدربي ضد إنتر الغريم التقليدي يوم الأحد المقبل.

صاحب الـ 23 عاما شارك الموسم الجاري في 18 مباراة مع فينيورد سجل خلالها 15 هدفا وصنع 3.

وانضم خيمينيز من كروز أزول المكسيكي لفينيورد في صيف 2022 ومنذ ذلك الحين خاض 104 مباراة سجل خلالها 64 هدفا وصنع 14.

وتوج بـ 3 ألقاب محلية هي الدوري الهولندي والسوبر الهولندي وكأس هولندا.

ومع منتخب المكسيك فاز بلقب الكأس الذهبية 2023.

ويمتد تعاقد خيمينيز مع فينيورد حتى صيف 2027 بعدما جدد تعاقده في صيف 2023.

ويسعى ميلان لتعزيز قوته الهجومية رغم ضم تامي أبراهام وألفارو موراتا بداية هذا الموسم وتجديد تعاقد لوكا يوفيتش.

وفي سوق الانتقالات الشتوية الجارية ضم ميلان كايل ووكر قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ميلان الدوري الإيطالي فينيورد سانتياجو خيمينيز
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