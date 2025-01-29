بطل كأس الخليج مرشح لخلافة جيرارد في الاتفاق

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 18:18

كتب : FilGoal

دراجان تالايتش

بات المدرب الكرواتي دراجان تالايتش مرشحا لخلافة ستيفن جيرارد في تدريب الاتفاق السعودي.

وتوج تالايتش بلقب كأس الخليج مؤخرا مع منتخب البحرين على حساب نظيره الكويتي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن تالايتش خيارا قويا لخلافة جيرارد في تدريب الاتفاق.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الاتفاق يدرس التعاقد مع تالايتش كخيار أول ويليه المدرب السعودي سعد الشهري كخيار ثان.

ويملك تالايتش خبرة كبيرة في التدريب بمنطقة الخليج وسبق له تدريب نادي الكويت الكويتي والفيصلي الأردني.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الاتفاق يدرس التعاقد مع تالايتش كخيار أول ويليه المدرب السعودي سعد الشهري كخيار ثان.

الصحيفة ذاتها ذكرت في وقت سابق أن ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل.

وأوضح التقرير ذاته أن هناك مناقشات حول الشرط الجزائي في الوقت الحالي بين الاتفاق وجيرارد.

وأوضح التقرير أن المدرب الإنجليزي يحصل على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين دولار لكنه منفتح على تخفيض المبلغ الذي سيحصل عليه حين يتم إنهاء العقد بالتراضي.

وسبق لجيرارد أن عبّر عن رغبته في الاستقالة خلال الصيف الماضي لكنه لم يفعل حينها، حسب التقرير.

فيما أفادت جريدة اليوم السعودية أن نادي الاتفاق يقترب من إقالة ستيفن جيرارد بسبب سوء نتائج الفريق.

ويعاني الاتفاق من تراجع النتائج تحت قيادة ستيفن جيرارد في الموسم الحالي.

ويحتل الاتفاق المركز 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 19 نقطة.

هذا الموسم حقق الاتفاق مع جيرارد الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 وخسر 9.

فيما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16.

الاتفاق جيرارد
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