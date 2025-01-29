آيندهوفن يعلن انتقال مدافعه إلى أهلي جدة

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي يوم الأربعاء انتقال مدافعه ماتيو دامس إلى أهلي جدة السعودي.

وأفاد النادي عبر موقعه أن أهلي جدة أتم كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف "سينتقل المدافع البالغ من العمر 20 عامًا إلى أهلي جدة".

ويعتبر اللاعب البلجيكي أول صفقات أهلي جدة في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت جريدة اليوم السعودية أن التعاقد مع ماتيو دامس جاء وفقة لرغبة ماتياس يايسله المدير الفني للفريق.

وأضاف التقرير أن اللاعب وصل إلى جدة يوم الأربعاء كما تواجد في التدريبات الجماعية.

ورافق الوافد البلجيكي الجديد بعثة النادي التي ستغادر جدة لمواجهة فريق العروبة في الدوري السعودي يوم الخميس.

ولعب دامس 27 مباراة مع آيندهوفن هذا الموسم.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وانتصر الفريق في مباراته الأخيرة أمام الرياض بخماسية نظيفة في الجولة الـ17 من الدوري.