آيندهوفن يعلن انتقال مدافعه إلى أهلي جدة

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 18:09

كتب : FilGoal

تيفو جمهور أهلي جدة ضد الهلال

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي يوم الأربعاء انتقال مدافعه ماتيو دامس إلى أهلي جدة السعودي.

وأفاد النادي عبر موقعه أن أهلي جدة أتم كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف "سينتقل المدافع البالغ من العمر 20 عامًا إلى أهلي جدة".

أخبار متعلقة:
تريزيجيه يحصل على ركلة جزاء في تعادل قاتل للريان مع الغرافة استبعاد لابورت من مواجهة الرائد رغم عودته للسعودية سكاي: بونيفاس خارج قائمة ليفركوزن لمباراة دوري الأبطال حتى لا يفشل انتقاله للنصر تقرير: أهلي جدة يتقدم بعرض جديد لـ راشفورد

ويعتبر اللاعب البلجيكي أول صفقات أهلي جدة في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت جريدة اليوم السعودية أن التعاقد مع ماتيو دامس جاء وفقة لرغبة ماتياس يايسله المدير الفني للفريق.

وأضاف التقرير أن اللاعب وصل إلى جدة يوم الأربعاء كما تواجد في التدريبات الجماعية.

ورافق الوافد البلجيكي الجديد بعثة النادي التي ستغادر جدة لمواجهة فريق العروبة في الدوري السعودي يوم الخميس.

ولعب دامس 27 مباراة مع آيندهوفن هذا الموسم.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وانتصر الفريق في مباراته الأخيرة أمام الرياض بخماسية نظيفة في الجولة الـ17 من الدوري.

أهلي جدة أيندهوفن ماتيو دامس
نرشح لكم
خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم عبده يحيى من غزل المحلة جالاتا سراي يفسخ تعاقده مع حكيم زياش قاهر الفراعنة.. الوداد يحسم صفقة لاعب صنداونز سيجاور أليكس ساندرو.. دانيلو ينضم إلى فلامنجو البرازيلي بدأ مسيرته مع تشيلسي.. الاتفاق يتعاقد مع لاعب النصر أستون فيلا يتخلى عن صفقته الأغلى.. بوينديا إلى ليفركوزن معارا محمد ربيعة لـ في الجول: طموحي الانتقال إلى الزمالك.. وجديد المفاوضات مع سموحة خبر في الجول - بنشرقي يجتاز الكشف الطبي.. ومدة تعاقده مع الأهلي
أخر الأخبار
كونسيساو: افتقدنا أساسيات كرة القدم ضد دينامو زغرب 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: لا أحب اللعب ضد مانشستر سيتي 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا يتحدث عن إمكانية ضم واتكينس 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: مشاركة الصفقات الجديدة مهمة جدا في أبطال أوروبا 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم عبده يحيى من غزل المحلة 56 دقيقة | الكرة المصرية
قرعة ملحق أبطال أوروبا المحتملة - سيتي "مرموش" أمام بايرن أو ريال مدريد.. وقمة إيطالية منتظرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - المركز الأفضل منذ 2001.. مصر خامس بطولة العالم بعد فوز البرتغال المثير ساعة | كرة يد
موعد قرعة مرحلة الملحق في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 4 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة