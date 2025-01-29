تقرير دنماركي: الأهلي وسيلتيك ونانت مهتمون بضم تامر باني من راندرز

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

تامر باني - راندرز الدنماركي

يواصل الأهلي استهدافه لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن ضم المغربي أشرف بن شرقي بعدما فسخ تعاقده مع الريان القطري.

وكشفت صحيفة tipsbladet الدنماركية أن أندية الأهلي المصري وسيلتيك الأسكتلندي ونانت الفرنسي وأوه لوفين البلجيكي مهتمون بضم تامر باني لاعب رانردز الدنماركي.

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وكان تامر باني قد انضم إلى راندرز الدنماركي في فبراير 2024 قادما من B.93>

وأشار التقرير إلى وجود اهتمام من أكثر من ناد في مختلف الدوريات لضم تامر باني الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية.

ويبلغ تامر باني 21 عاما ويلعب في مركز المهاجم كما يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

وخاض باني 15 مباراة في الدوري الدنماركي هذا الموسم وساهم في ستة أهداف.

وسجل باني هدفين وصنع 4 آخرين.

وخاض راندرز 17 جولة في الدوري الدنماركي ويتبقى 5 جولات حتى الآن.

ويحتل راندرز المركز الثالث برصيد 30 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الصدارة.

الأهلي تامر باني راندرز
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