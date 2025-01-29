تريزيجيه يحصل على ركلة جزاء في تعادل قاتل للريان مع الغرافة

أسهم محمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان في تعادل فريقه مع الغرافة 2-2 بالدوري القطري يوم الأربعاء، بعدما صنع ركلة جزاء في الوقت القاتل.

المباراة هي الأولى منذ إعلان النادي الأهلي عن عودة تريزيجيه إلى صفوفه مرة أخرى، مع نهاية الموسم.

وشارك تريزيجيه كأساسي في مباراة الجولة 14 من الدوري القطري في مباراة غاب عنها أشرف بن شرقي بعد فسخ عقده مع النادي صباح الأربعاء.

وتقدم خوسيليو للغرافة في الدقيقة الخامسة.

وبدأ تريزيجيه هجمة الهدف الأول للريان الذي سجله الوافد الجديد آدم باريرو في الدقيقة 14.

وأعاد عمرو سراج الغرافة للمقدمة في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 90 حصل تريزيجيه على ركلة جزاء سجلها روجر جيديس بنجاح.

شوف| ركلة جزاء حصل عليها محمود تريزيجيه لمصلحة الريان في الدقيقة 90 أمام الغرافة.#دوري_نجوم_اُريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/8PcU3yWbQB — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 29, 2025

ورفع الريان رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس.

فيما رفع الغرافة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني.

قبل يومين أتم الأهلي التعاقد مع تريزيجيه لمدة 5 سنوات، اعتبارا من نهاية الموسم.

وبذلك يعود تريزيجيه للمشاركة مع الأهلي اعتبارا من بداية كأس العالم للأندية.

وأذاعت قناة الأهلي فيديو لتقديم عودة اللاعب بصوت الممثل ماجد الكدواني.

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وأتم الأهلي الاتفاق مع طرابزون سبور التركي، الذي كان يمتد عقد اللاعب معه حتى صيف 2026.

وانضم تريزيجيه -30 عاما- إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022.

ويقضي الجناح الدولي الموسم الحالي معارا في صفوف الريان القطري.

وبذلك يعود تريزيجيه إلى صفوف الأهلي بعد 10 سنوات من رحيله.

تريزيجيه بدأ مسيرته بين صفوف ناشئي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

وفي صيف 2015 انتقل إلى أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة لمدة عام، تحولت إلى بيع نهائي في العام التالي.

وأعار أندرلخت اللاعب المصري إلى موسكرون في موسم 2016-2017، ثم انتقل إلى قاسم باشا في صيف 2017 معارا، قبل أن يتعاقد معه نهائيا في الصيف التالي.

وفي صيف 2019 انتقل تريزيجيه من قاسم باشا إلى أستون فيلا، وخرج منه معارا إلى باشاك شهير في شتاء 2022 لمدة 6 أشهر، قبل انتقاله إلى طرابزون سبور.