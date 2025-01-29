استبعاد لابورت من مواجهة الرائد رغم عودته للسعودية

قرر الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر استبعاد المدافع الإسباني إيمريك لابورت من القائمة التي سيدخل بها مواجهة الرائد.

ويحل النصر ضيفا على الرائد يوم الخميس، ضمن الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن بيولي طلب من مدرب الإعداد البدني وضع برنامج خاص للابورت، بهدف تجهيزه للمواجهات المقبلة.

واضطر لابورت للمغادرة إلى فرنسا الأسبوع الماضي للوقف بجانب عائلته، بسبب حالة والده الصحية الحرجة، ما منعه من المشاركة أمام الخليج في المواجهة السابقة.

قبل أيام، أعلن نادي النصر السعودي أن مدافعه الإسباني إيمريك لابورت لن يشارك في مباراة الخليج يوم الثلاثاء الماضي لظروف شخصية.

وبذلك غاب اللاعب الإسباني عن مواجهة الخليج ضمن الجولة الـ 16 من الدوري السعودي يوم الثلاثاء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن لابورت سافر مع فريقه من الرياض إلى الدمام لخوض المباراة، لكنه بمجرد هبوط الطائرة في الدمام، أعاد لابورت تشغيل هاتفه، ووجد عائلته تطالبه بالقدوم عاجلا لرؤية والده الذي وصل لحالةٍ صحية حرجة جدا.

وهرع الإسباني لإبلاغ الجهاز الفني بفحوى الرسالة قبل النزول من الطائرة، وتفهَّم الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب الفريق، ظروف اللاعب، ومنحه الإذن بالرحيل.

وغاب لابورت للمرة السابعة عن النصر خلال الموسم الجاري، بعدما افتقده الفريق في 3 مبارياتٍ سابقةٍ في الدوري، ومثلها لحساب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخاض المدافع الدولي 19 مباراةً برفقة النصر منذ انطلاقة الموسم، وسجل 4 أهداف.

ويحتل النصر المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 35 نقطة من 10 انتصارات، و5 تعادلات، وخسارتين.