خبر في الجول - اللجنة الفنية توصي بسفر مدربين المنتخبات للمعايشة في الأندية الأوروبية

اجتمعت اليوم اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة كيفية تطوير الكرة المصرية.

وعلم FilGoal.com أن الجنة أوصت خلال الاجتماع بضرورة خروج مدربي المنتخبات الوطنية لخوض فترات معايشة خارجية في أوروبا.

وأوصت اللجنة أن تكون فترات المعايشة مع الفرق الكبرى بالدوريات الخمسة الكبرى.

وتصدر الاجتماع ملف تطوير مسابقات الناشئين، والرؤى المتعلقة بتأهيل مدربي المنتخبات خلال المرحلة المقبلة.

عُقد الاجتماع بحضور كل من كابتن حسن شحاتة، كابتن محسن صالح، كابتن علي أبو جريشة، كابتن حلمي طولان وكابتن محمد عمر أعضاء اللجنة الفنية، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.