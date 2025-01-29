تقرير: أهلي جدة يتقدم بعرض جديد لـ راشفورد

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 16:05

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - بورتو

تقدم أهلي جدة بعرض جديد لضم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب موقع GiveMeSport.

ولم يشارك راشفورد في آخر 11 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ دربي مانشستر الشهر الماضي لأسباب انضباطية.

وأوضح التقرير أن النادي السعودي يحاول استغلال تعثر برشلونة في إتمام صفقة ضم راشفورد.

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وأضاف التقرير أن راشفورد رفض الانتقال إلى الدوري السعودي من قبل، في ظل رغبته في الانتقال لبرشلونة.

ولكن هناك احتمالات بالموافقة بعدما تعثرت صفقة انتقاله للبلوجرانا، حسب التقرير.

قبل أيام، كشفت صحيفة سبورت الإسبانية سبب رغبة هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة في ضم ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب الصحيفة فإن المدرب الألماني يعتقد أن هناك فارق مستوى كبير بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء، خاصة عندما تعرض لامين يامال للإصابات في وقت سابق.

ويريد فليك لاعب لديه الفدرة على تغطية مركز المهاجم الصريح لإعطاء راحة لروبرت ليفاندوفسكي الذي يلعب مباريات كثيرة.

وبالإضافة إلى ذلك فراشفورد يلعب كجناح أيسر وبالتالي لاعب واحد يستطيع تغطية أكثر من مركز في الهجوم.

وأوضحت الصحيفة ذاتها في وقت سابق أن النادي الكتالوني توصل إلى اتفاق مع راشفورد على البنود الشخصية وتتبقى المفاوضات مع مانشستر يونايتد.

وفقا للصحيفة فإن برشلونة يجب أن يتخلص من أحد لاعبيه أولا لإفساح مجال للتعاقد مع راشفورد والأقرب هو إريك جارسيا.

وذكرت صحيفة سبورت إن راتب راشفورد يقدر بـ 10 ملايين يورو، يتبقى منه 5 ملايين لنصف الموسم المتبقي، وإن اللاعب مستعد للتنازل عن مليونين منهم مقابل الانتقال إلى برشلونة.

وشارك راشفورد الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.

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