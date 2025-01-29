يد - يحيى خالد: أشعر وكأننا مصابون بلعنة

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 15:42

كتب : FilGoal

مصر - كرواتيا - بطولة العالم لكرة اليد

لم يجد يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد كلمات لوصف ما حدث في نهاية مواجهة فرنسا بربع نهائي بطولة العالم.

وودع منتخب مصر لرجال كرة اليد منافسات بطولة العالم في سيناريو قاتل أمام فرنسا بالخسارة في الثانية الأخيرة.

وقال يحيى خالد في تصريحات لقناة TV2 الدنماركية: "أنا محطم. لا أعرف ماذا أقول. ليس لدي كلمات. لقد لعبنا حتى النهاية لنخسر في اللحظة الأخيرة".

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وأضاف لاعب باريس سان جيرمان "إنه أمر مفجع. أشعر وكأننا مصابون بلعنة".

وتابع "نحن نسير على الطريق الصحيح بفريق شاب، لن نموت. لقد خسرنا، لكننا سنعود".

وشدد "حتى في مثل هذه الحالة، حين تكون الخسارة مفجعة سنعود بالتأكيد".

وخسر منتخب مصر أمام الديوك الفرنسية بنتيجة 34-33 بسبب هدف قاتل عن طريق لوكا كاراباتيتش في آخر 3 جزء من الثانية.

ولم ينجح الفراعنة في التأهل للمربع الذهبي مرة جديدة منذ التأهل الوحيد في نسخة 2001.

وودع منتخب مصر من ربع النهائي للمرة الرابعة على التوالي في بطولات العالم الأخيرة منذ نسخة 2019 وحتى الآن.

يحيى خالد منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم
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