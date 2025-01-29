تقرير: زياش يصل قطر تمهيدا للانضمام إلى الدحيل

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 15:19

كتب : FilGoal

حكيم زياش - لوكا مودريتش

وصل حكيم زياش جناح جالاتا سراي إلى قطر يوم الأربعاء تمهيدا للانضمام إلى فريق الدحيل، حسب موقع فوت ميركاتو.

وتعثر انتقال المغربي حكيم زياش إلى النصر الإماراتي في اللحظات الأخيرة، وفقا لتقارير إماراتية.

وأوضح تقرير فوت ميركاتو أن زياش وصل بالفعل إلى قطر من أجل الخضوع للكشف الطبي.

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وفي حالة عبور الكشف الطبي بنجاح سيوقع الدولي المغربي على عقود انضمامه للدحيل، حسب التقرير.

وكان من المقرر أن يصل زياش يوم الثلاثاء إلى دبي من أجل إتمام الانتقال لصفوف النصر الإماراتي لكنه تراجع عن قراره.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن زياش تلقى عرضا مغريا من الدوري القطري ليقرر تحويل وجهته من دبي إلى الدوحة.

وأوضحت التقارير أن العربي القطري قدما عرضا ماليا لزياش أعلى من نظيره النصر الإماراتي.

فيما أشارت تقارير آخرى إلى حسم نادي الدحيل القطري لصفقة زياش على حساب العربي والنصر.

وقرر نجم منتخب أسود الأطلس مغادرة جالاتا سراي التركي بسبب خلافات مستمرة مع إدارة النادي والمدرب، ما دفعه للتفكير في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

انضم زياش إلى جالاتا سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024.

غير أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

وشارك زياش هذا الموسم في 11 مباراة فقط، بينها 5 مباريات بالدوري التركي و3 بالدوري الأوروبي، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.

حكيم زياش جالاتا سراي الدحيل
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