الشرطة الألمانية تحتجز 59 مشجعا لـ سان جيرمان قبل مواجهة شتوتجارت

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 14:49

كتب : FilGoal

جمهور باريس سان جيرمان قبل لقاء يوفنتوس

ذكرت جريدة ليكيب أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على 59 مشجعا لفريق باريس سان جيرمان قبل مواجهة شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل الفريق الفرنسي ضيفا على شتوتجارت في الجولة الختامية لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن الشرطة الألمانية قررت احتجاز المشجعين حتى صباح الخميس على الأقل لمنع أعمال الشغب.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - غياب أولمو وكريستنسن عن مواجهة أتالانتا سكاي: أرسنال ومانشستر يونايتد يتصارعان على ضم مهاجم بايرن مجسم كأس العالم للأندية في زيارة لمنافس الأهلي مهاجم الجزائر ينضم إلى مونبلييه من جديد

ووصلت معلومات للشرطة حول نية المشجعين في الاشتباك مع مشجعي شتوتجارت قبل اللقاء، حسب التقرير.

ويحتل سان جيرمان المركز الـ22، فيما يتواجد شتوتجارت في المركز الـ24.

ويسعى كلاهما للفوز حتى يضمن التأهل لمرحلة ملحق دور الـ16.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 تخوض الملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد قبل الجولة الختامية:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- ليفربول (21 نقطة)

2- برشلونة (18 نقطة)

3- أرسنال (16 نقطة)

4- إنتر (16 نقطة)

5- أتليتكو مدريد (15 نقطة)

6- ميلان (15 نقطة)

7- أتالانتا (14 نقطة)

8- باير ليفركوزن (13 نقطة)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 24)

9- أستون فيلا (13 نقطة)

10- موناكو (13 نقطة)

11- فينورد (13 نقطة)

12- ليل (13 نقطة)

13- بريست (13 نقطة)

14- دورتموند (12 نقطة)

15- بايرن ميونيخ (12 نقطة)

16- ريال مدريد (12 نقطة)

17- يوفنتوس (12 نقطة)

18- سيلتيك (12 نقطة)

19- أيندهوفن (11 نقطة)

20- كلوب بروج (11 نقطة)

21- بنفيكا (10 نقاط)

22- باريس سان جيرمان (10 نقاط)

23- سبورتنج لشبونة (10 نقاط)

24- شتوتجارت (10 نقاط)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- مانشستر سيتي (8 نقاط)

26- دينامو زغرب (8 نقاط)

27- شاختار (7 نقاط)

28- بولونيا (5 نقاط)

29- سبارتا براج (4 نقاط)

30- لايبزيج (3 نقاط)

31- جيرونا (3 نقاط)

32- ريد ستار بلجراد (3 نقاط)

33- ستورم جراز (3 نقاط)

34- سالزبورج (3 نقاط)

35- سلوفان براتيسلافا (0 نقطة)

36- يانج بويز (0 نقطة)

باريس سان جيرمان شتوتجارت دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
تحديد مواعيد مباريات ملحق دوري أبطال أوروبا مواجهة محتملة أمام صلاح - مشوار ناري لـ مانشستر سيتي "مرموش" نحو نهائي دوري الأبطال قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية انتهت قرعة دوري أبطال أوروبا.. سيتي "مرموش" في مواجهة ريال مدريد كوفاسيتش يتحدث عن صدام سيتي ضد ريال مدريد أو بايرن مرموش: متحمس للمرحلة القادمة من دوري أبطال أوروبا كونسيساو: افتقدنا أساسيات كرة القدم ضد دينامو زغرب أنشيلوتي: لا أحب اللعب ضد مانشستر سيتي
أخر الأخبار
تشكيل نانت – بعد 85 يوما.. مصطفى محمد أساسيا ضد ريمس 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مودرن سبورت - حسام حسن يقود الهجوم ضد الأهلي.. والثنائي الجديد على الدكة 8 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – جراديشار أساسي أمام مودرن.. وشوبير يحرس المرمى 11 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أرسنال – أرتيتا يدفع بـ رايس ووهافيرتز وساليبا ضد مانشستر سيتي 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
لمناقشة ملف التحكيم.. اجتماع ثلاثي بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية 24 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي ضد أرسنال.. وغياب إيدرسون 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجل ميدو يخوض تجربة احترافية في قبرص 40 دقيقة | الدوري المصري
هدف ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز صعب على ألافيس 44 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 4 خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه