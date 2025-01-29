الشرطة الألمانية تحتجز 59 مشجعا لـ سان جيرمان قبل مواجهة شتوتجارت

ذكرت جريدة ليكيب أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على 59 مشجعا لفريق باريس سان جيرمان قبل مواجهة شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل الفريق الفرنسي ضيفا على شتوتجارت في الجولة الختامية لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن الشرطة الألمانية قررت احتجاز المشجعين حتى صباح الخميس على الأقل لمنع أعمال الشغب.

ووصلت معلومات للشرطة حول نية المشجعين في الاشتباك مع مشجعي شتوتجارت قبل اللقاء، حسب التقرير.

ويحتل سان جيرمان المركز الـ22، فيما يتواجد شتوتجارت في المركز الـ24.

ويسعى كلاهما للفوز حتى يضمن التأهل لمرحلة ملحق دور الـ16.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 تخوض الملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد قبل الجولة الختامية:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- ليفربول (21 نقطة)

2- برشلونة (18 نقطة)

3- أرسنال (16 نقطة)

4- إنتر (16 نقطة)

5- أتليتكو مدريد (15 نقطة)

6- ميلان (15 نقطة)

7- أتالانتا (14 نقطة)

8- باير ليفركوزن (13 نقطة)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 24)

9- أستون فيلا (13 نقطة)

10- موناكو (13 نقطة)

11- فينورد (13 نقطة)

12- ليل (13 نقطة)

13- بريست (13 نقطة)

14- دورتموند (12 نقطة)

15- بايرن ميونيخ (12 نقطة)

16- ريال مدريد (12 نقطة)

17- يوفنتوس (12 نقطة)

18- سيلتيك (12 نقطة)

19- أيندهوفن (11 نقطة)

20- كلوب بروج (11 نقطة)

21- بنفيكا (10 نقاط)

22- باريس سان جيرمان (10 نقاط)

23- سبورتنج لشبونة (10 نقاط)

24- شتوتجارت (10 نقاط)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- مانشستر سيتي (8 نقاط)

26- دينامو زغرب (8 نقاط)

27- شاختار (7 نقاط)

28- بولونيا (5 نقاط)

29- سبارتا براج (4 نقاط)

30- لايبزيج (3 نقاط)

31- جيرونا (3 نقاط)

32- ريد ستار بلجراد (3 نقاط)

33- ستورم جراز (3 نقاط)

34- سالزبورج (3 نقاط)

35- سلوفان براتيسلافا (0 نقطة)

36- يانج بويز (0 نقطة)

video:1