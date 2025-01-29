قائمة برشلونة - غياب أولمو وكريستنسن عن مواجهة أتالانتا

أعلن هانس فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستعلب ضد أتالانتا مساء اليوم الأربعاء.

ويلتقي برشلونة مع أتالانتا على ملعب مونتجويك بالجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد جميع اللاعبين الأساسيين بالفريق باستثناء أندرياس كريستنسن وداني أولمو المصابات.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو - جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 14 نقطة.

وضمن برشلونة التأهل لدور الـ 16 بشكل مباشر دون خوض الملحق بينما يحتاج أتالانتا لتحقيق الفوز لضمان التأهل دون النظر لنتائج باقي المنافسين.