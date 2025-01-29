سكاي: أرسنال ومانشستر يونايتد يتصارعان على ضم مهاجم بايرن

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

ماتياس تيل - بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن أرسنال يتنافس مع مانشستر يونايتد وعدة أندية على ضم ماتيس تيل مهاجم بايرن ميونيخ هذا الشتاء.

وكانت الشبكة قد ذكرت يوم الثلاثاء أن ماتيس تيل قرر الرحيل عن ناديه فورا وأبلغ النادي بذلك.

وأوضح تقرير الأربعاء أن أرسنال يرغب في ضم المهاجم الفرنسي لتعويض غياب بوكايو ساكا وجابريل جيسوس للإصابة.

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فيما يستهدف يونايتد ضم تيل مع اقتراب لاعبيه ماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية.

اللاعب الشاب لا يشارك كثيرا مع بايرن من انتقاله إلى الفريق في صيف 2022.

وأضاف التقرير أن المهاجم الفرنسي سيحدد وجهته في الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر التقرير أن تيل اتخذ هذا القرار بعدما لم يشارك في أي دقيقة بالمباريات الثلاثة الاخيرة لبايرن.

وأفادت جريدة ليكيب أن تيل على رادار تشيلسي وأندية إنجليزية أخرى.

وأضاف تقرير الجريدة الفرنسية أن آينتراخت فرانكفورت وأولمبيك مارسيليا مهتمان أيضا بضم المهاجم الفرنسي الشاب.

على مدار موسمين ونصف لعب تيل مع بايرن 82 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 16 هدفا.

ماتيس تيل بايرن ميونيخ أرسنال مانشستر يونايتد
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