خبر في الجول - البنك الأهلي يقترب من التعاقد مع مدافع منتخب السويس
الأربعاء، 29 يناير 2025 - 14:17
كتب : عمرو نبيل
اقترب أحمد خالد لاعب منتخب السويس من الانضمام للبنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
أحمد خالد
النادي : منتخب السويس
وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد توصل لاتفاق مبدئي مع البنك الأهلي على الانضمام للفريق مع تبقي التوصل لاتفاق نهائي بين الناديين.
ولا يزال أيضا سيراميكا كليوباترا يظهر في الصورة ولكنه أقرب حاليا للانتقال للبنك الأهلي.
الإسماعيلي كان قد اتفق مع منتخب السويس على التعاقد مع اللاعب ولكن الصفقة توقفت بسبب فشل الإسماعيلي في رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ويلعب خالد بمركز قلب الدفاع ويشارك مع منتخب السويس في دوري المحترفين المصري.
ويحتل البنك الأهلي حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة.
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