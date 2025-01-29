الشرق الأوسط: جيرارد يبلغ الاتفاق برغبته في الرحيل

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 13:43

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل.

وأضاف التقرير أن هناك مناقشات بين الطرفين حول الشرط الجزائي.

وأوضح التقرير أن المدرب الإنجليزي يحصل على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين دولار لكنه منفتح على تخفيض المبلغ الذي سيحصل عليه حين يتم إنهاء العقد بالتراضي.

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وسبق لجيرارد أن عبّر عن رغبته في الاستقالة خلال الصيف الماضي لكنه لم يفعل حينها، حسب التقرير.

فيما أفادت جريدة اليوم السعودية أن نادي الاتفاق يقترب من إقالة ستيفن جيرارد بسبب سوء نتائج الفريق.

ويعاني الاتفاق من تراجع النتائج تحت قيادة ستيفن جيرارد في الموسم الحالي.

ويحتل الاتفاق المركز 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 19 نقطة.

هذا الموسم حقق الاتفاق مع جيرارد الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 وخسر 9.

فيما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16.

ستيفن جيرارد الاتفاق
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