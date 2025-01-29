طلعت يوسف: كنا قريبين من التعاقد مع عمرو السيسي وسموحة أفشل الصفقة

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 13:41

كتب : هاني العوضي

عمرو السيسي - مودرن فيوتشر

كشف طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري عن دخول ناديه في مفاوضات مع عمرو السيسي لاعب مودرن سبورت ولكنها لم تكتمل.

وقال يوسف لـ FilGoal.com: "فاوضنا مودرن سبورت للتعاقد مع عمرو السيسي وحصلنا على موافقة مبدئية منهم خلال الفترة الماضية ولكن سموحة دخل في المفاوضات وعطل إتمام الصفقة".

وانضم السيسي لمودرن سبورت في يناير الماضي قادما من الزمالك في صفقة تبادلية بناصر ماهر الذي انتقل للأبيض.

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ولم يشارك صاحب الـ 30 عاما سوى في 6 مباريات منذ بداية الموسم الحالي مع مودرن سبورت ولم يسجل أو يصنع خلالهما.

وكان الاتحاد السكندري قد ضم كلا من شكري نجيب مهاجم فاركو ومحمود علاء مدافع السويحلي الليبي السابق.

ويقود طلعت يوسف الاتحاد السكندري منذ 3 مباريات وخلالهم حقق الفوز في واحدة وخسر في أخرى وتعادل بالثالثة.

عمرو السيسي الاتحاد السكندري سموحة مودرن سبورت
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