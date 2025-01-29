مهاجم الجزائر ينضم إلى مونبلييه من جديد
الأربعاء، 29 يناير 2025 - 12:48
كتب : FilGoal
أعلن نادي مونبلييه الفرنسي ضم الجزائري أندي ديلور مهاجم الفريق السابق.
أندي ديلور
النادي : مولودية الجزائر
وانضم ديلور لمونبلييه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من مولودية الجزائر.
ديلور لعب من قبل في صفوف الفريق الفرنسي بين 2018 و2021.
وسجل المهاجم الجزائري 47 هدفا وصنع 21 في 106 مباريات مع مونبيلييه.
ويصارع مونبلييه على النجاة من الهبوط، إذ يحتل المركز قبل الأخير، بفارق نقطتين عن لو هافر متذيل الترتيب.
وكان ديلور يرتدي شارة قيادة مونبلييه لكن طلب الرحيل إلى نيس في صيف 2021.
بعدما ارتدى قميص نيس انتقل إلى نانت ثم إلى أم صلال القطري، ومنه إلى مولودية الجزائر هذا الموسم.
وأحرز ديلور 3 أهداف في 14 مباراة مع الفريق الجزائري بمختلف المسابقات.
يذكر أن ديلور توج من منتخب الجزائر بلقب أمم إفريقيا 2019 بمصر.
نرشح لكم
آيندهوفن يعلن انتقال مدافعه إلى أهلي جدة سكاي: بونيفاس خارج قائمة ليفركوزن لمباراة دوري الأبطال حتى لا يفشل انتقاله للنصر تقرير: أهلي جدة يتقدم بعرض جديد لـ راشفورد تقرير: زياش يصل قطر تمهيدا للانضمام إلى الدحيل سكاي: أرسنال ومانشستر يونايتد يتصارعان على ضم مهاجم بايرن خبر في الجول - البنك الأهلي يقترب من التعاقد مع مدافع منتخب السويس تمهيدا للتوقيع مع الأهلي.. بنشرقي يصل مصر أثليتك: النصر يفاضل بونيفاس ودوران بعد التوصل لاتفاق معهما