مهاجم الجزائر ينضم إلى مونبلييه من جديد

أعلن نادي مونبلييه الفرنسي ضم الجزائري أندي ديلور مهاجم الفريق السابق.

وانضم ديلور لمونبلييه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من مولودية الجزائر.

ديلور لعب من قبل في صفوف الفريق الفرنسي بين 2018 و2021.

وسجل المهاجم الجزائري 47 هدفا وصنع 21 في 106 مباريات مع مونبيلييه.

ويصارع مونبلييه على النجاة من الهبوط، إذ يحتل المركز قبل الأخير، بفارق نقطتين عن لو هافر متذيل الترتيب.

وكان ديلور يرتدي شارة قيادة مونبلييه لكن طلب الرحيل إلى نيس في صيف 2021.

بعدما ارتدى قميص نيس انتقل إلى نانت ثم إلى أم صلال القطري، ومنه إلى مولودية الجزائر هذا الموسم.

وأحرز ديلور 3 أهداف في 14 مباراة مع الفريق الجزائري بمختلف المسابقات.

يذكر أن ديلور توج من منتخب الجزائر بلقب أمم إفريقيا 2019 بمصر.