بتروجت لـ في الجول: جددنا عقود جميع اللاعبين.. ولهذا السبب وافقنا على بيع أحمد رضا لـ الأهلي

كشف محمد أيمن المشرف على الكرة بنادي بتروجت عن سبب موافقة ناديه على بيه أحمد رضا للأهلي خلال شهر يناير.

وقال أيمن لـ FilGoal.com: "قبل بداية الموسم جددنا عقود كل اللاعبين حتى موسم 2026/2027 وهناك لاعبين عقودهم تستمر حتى 2028 وهو هو الاستقرار وتحقيق نتائج إيجابية في الدوري الممتاز عودة بتروجت ليكون أحد أفضل وأقوى الأندية".

وواصل "هدفنا الأول هو ضمان البقاء في الدوري مع دراسة العروض المناسبة التي لا تضر الفريق، أحمد رضا كان أحد اللاعبين الذين جددوا عقودهم ووافقنا على انتقاله للأهلي في يناير نظرا لسرعة اتفاق الطرفين ورغبة اللاعب".

وتابع "الاستقرار حاليا مهم للفريق حتى نتواجد في المراكز العشرة الأولى لضمان البقاء والابتعاد عن مجموعة الهبوط".

وصعد بتروجت للدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعد تصدره دوري المحترفين في الموسم الماضي.

ويحتل بتروجت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.