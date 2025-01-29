مواعيد مباريات الأربعاء 29 يناير - 18 مواجهة في دوري أبطال أوروبا

لأول مرة في التاريخ تقام 18 مباراة بدوري أبطال أوروبا بنفس اليوم والتوقيت.

وتقام اليوم الجولة الختامية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا والذي سيشهد إقامة جميع المباريات بنفس التوقيت لمبدأ تكافؤ الفرص.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 29 يناير والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا × سيلتيك.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا.

برشلونة × أتالانتا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

باير ليفركوزن × سبارتا براج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

بايرن ميونيخ × سلوفان براتيسلافا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بريست × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

دينامو زغرب × ميلان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

بوروسيا دورتموند × شاختار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

جيرونا × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

إنتر × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

يوفنتوس × ميلان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

ليل × فينورد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا.

مانشستر سيتي × كلوب بروج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

إيندهوفن × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

سازلبورج × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 4.

سبورتنج لشبونة × بولونيا.. بي إن سبورتس إكسترا.

شتورم جراتس × لايبزج. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا.

شتوتجارت × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

يانج بويز × ريد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا.

بطولة العالم لكرة اليد

الدنمارك × البرازيل.. 6:30 مساء - أون تايم سبورتس.

البرتغال × ألمانيا.. 9:30 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري القطري

الريان × الغرافة.. 3:30 مساء.

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