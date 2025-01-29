بقيادة مدرب الزمالك السابق.. نادي الكويت بطلا للسوبر الكويتي على حساب القادسية

توج نادي الكويت بلقب كأس السوبر الكويتي عقب الفوز على القادسية.

وفاز الكويت على القادسية 7-6 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

ويقود نادي الكويت الكويتي، المدرب الصربي نيبوشا يوفوفيتش، مدرب الزمالك السابق.

وقال نيبوشا عقب المباراة: "الفوز المستحق على القادسية والتتويج بكأس السوبر يشكل حافزًا كبيرًا للفريق لمواصلة الموسم بقوة والسعي لحصد المزيد من الألقاب".

وسجل أحمد الزنكي هدف التقدم لنادي الكويت عند السادسة من صافرة البداية.

ونجح عيد الرشيدي في تسجيل هدف التعادل لنادي القادسية في الدقيقة 34.

الكويت أحرز لقب كأس السوبر الكويتي بفوزه بركلات الترجيح 7 - 6 على القادسية#كأس_السوبر_الكويتي #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/mWkLnedRtx — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 28, 2025

وشهدت المباراة طرد رضا هاني لاعب نادي الكويت في الدقيقة 82.

فيما تعرض مهدي بن رحمة لاعب القادسية للطرد قبل نهاية الوقت الأصلي.

وفي ركلات الترجيح تألق سعود الحوشان حارس مرمى الكويت في التصدي لركلة جزاء سددها لاعب الوسط النيجيري دانييل جيبولا ليقود فريقه الكويت للتتويج باللقب.

وأضاف نادي الكويت اللقب الثامن في تاريخه لبطولة السوبر الكويتي.