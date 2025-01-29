بقيادة مدرب الزمالك السابق.. نادي الكويت بطلا للسوبر الكويتي على حساب القادسية

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 00:43

كتب : FilGoal

الكويت ضد القادسية - السوبر الكويتي

توج نادي الكويت بلقب كأس السوبر الكويتي عقب الفوز على القادسية.

وفاز الكويت على القادسية 7-6 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

ويقود نادي الكويت الكويتي، المدرب الصربي نيبوشا يوفوفيتش، مدرب الزمالك السابق.

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وقال نيبوشا عقب المباراة: "الفوز المستحق على القادسية والتتويج بكأس السوبر يشكل حافزًا كبيرًا للفريق لمواصلة الموسم بقوة والسعي لحصد المزيد من الألقاب".

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وسجل أحمد الزنكي هدف التقدم لنادي الكويت عند السادسة من صافرة البداية.

ونجح عيد الرشيدي في تسجيل هدف التعادل لنادي القادسية في الدقيقة 34.

وشهدت المباراة طرد رضا هاني لاعب نادي الكويت في الدقيقة 82.

فيما تعرض مهدي بن رحمة لاعب القادسية للطرد قبل نهاية الوقت الأصلي.

وفي ركلات الترجيح تألق سعود الحوشان حارس مرمى الكويت في التصدي لركلة جزاء سددها لاعب الوسط النيجيري دانييل جيبولا ليقود فريقه الكويت للتتويج باللقب.

وأضاف نادي الكويت اللقب الثامن في تاريخه لبطولة السوبر الكويتي.

نيبوشا الكويت الكويتي
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