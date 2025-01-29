آخرهم 3 جزء من الثانية.. 4 سيناريوهات قاتلة أطاحت بأحلام مصر في كرة اليد

ودع منتخب مصر لكرة اليد منافسات ربع نهائي بطولة العالم 2025 بسيناريو قاتل جديد.

خسرت مصر أمام فرنسا بنتيجة 34-33 وبعد العودة لتقنية الفيديو تم التأكد من عبور الكرة خط المرمى في آخر 3 جزء من الثانية تحديدا 59:59:07.

ولا يعتبر سيناريو خسارة مصر أمام فرنسا هو السيناريو القاتل الوحيد في الفترة الأخيرة إذ تعرض الفراعنة للخسارة في آخر 4 سنوات بسيناريوهات قاتلة وضياع حلم التتويج بميدالية عالمية.

ويستعرض لكم FilGoal.com سيناريوهات قاتلة لمنتخب مصر في كرة اليد آخر 4 سنوات:

بطولة العالم 2021 (27 يناير 2021)

الخروج من ربع النهائي أمام الدنمارك بعد الخسارة 4-3 في رميات الترجيح عقب التعادل 35-35.

أولمبياد طوكيو (7 أغسطس 2021)

خسارة الميدالية البرونزية بعد الهزيمة 33-31 أمام إسبانيا في الثواني الأخيرة.

أولمبياد باريس (7 أغسطس 2024)

الخروج من ربع النهائي أمام إسبانيا بعد الخسارة 29-28 في آخر 20 ثانية من الشوط الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي.

بطولة العالم 2025 (29 يناير 2025)

الخروج من ربع النهائي أمام فرنسا بعد الخسارة 34-33 بهدف قاتل في آخر 3 جزء من الثانية.