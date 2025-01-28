كرة يد - 3 جزء من الثانية تطيح بأحلام مصر ببطولة العالم أمام فرنسا في سيناريو قاتل

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 23:51

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة يد

ودع منتخب مصر لرجال كرة اليد منافسات بطولة العالم في سيناريو قاتل أمام فرنسا.

وخسر منتخب مصر أمام الديوك الفرنسية بنتيجة 34-33 بسبب هدف قاتل عن طريق لوكا كاراباتيتش في آخر 3 جزء من الثانية.

ولم ينجح الفراعنة في التأهل للمربع الذهبي مرة جديدة منذ التأهل الوحيد في نسخة 2001.

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وودع منتخب مصر من ربع النهائي للمرة الرابعة على التوالي في بطولات العالم الأخيرة منذ نسخة 2019 وحتى الآن.

وبدأ اللقاء بتفوق فرنسا منذ البداية حتى استعاد منتخب مصر توازنه في منتصف الشوط بالتعادل 5-5.

وتقدم منتخب مصر لأول مرة بنتيجة 7-6 واستمر التعادل حتى آخر دقيقتين بنتيجة 14-14.

لكن نجح منتخب فرنسا في تسجيل 4 أهداف متتالية وحسم الشوط بنتيجة 18-14.

ولم ييأس لاعبو منتخب مصر في الشوط الثاني ونجح الفراعنة في التعادل مجددا بنتيجة 24-24 في مباراة سريعة عند الدقيقة 43.

واستمر التعادل حتى الدقيقة 54 بنتيجة 29-29، قبل أن يتألق ديكا ميم لاعب برشلونة ويتقدم للديوك بنتيجة 32-30 في آخر 2:50.

وشهدت آخر دقيقتين صحوة مصرية وخطف يحيى خالد التعادل في آخر 4 ثواني بنتيجة 33-33.

ونجح لوكا كاراباتيتيش في تسجيل هدف سريع، لكن لم يحتسبه الحكم في البداية، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم التأكد من صحة الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة 29:59.7 أي قبل 3 جزء من الثانية من نهاية اللقاء.

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وبذلك يواجه منتخب فرنسا نظيره كرواتيا في نصف النهائي.

ورغم الخسارة حصل سيف الدرع لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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نتائج مصر في آخر 4 نسخ من بطولة العالم "عقدة ربع النهائي مستمرة"

نسخة 2019: الخسارة من الدنمارك 26-20 في ربع النهائي

نسخة 2021: الخسارة من الدنمارك 4-3 برميات الترجيح في ربع النهائي بعد التعادل 35-35

نسخة 2023: الخسارة من السويد 25-22 في ربع النهائي

نسخة 2025: الخسارة من فرنسا 34-33 في ربع النهائي

كرة يد منتخب مصر بطولة العالم فرنسا ربع النهائي
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