قناة الأهلي تكشف تفاصيل إصابة لاعبي الفريق.. وموقف طاهر وداري من مواجهة مودرن سبورت

كشفت قناة الأهلي تفاصيل إصابة لاعبي الفريق قبل مواجهة مودرن سبورت المقبلة.

ويلعب الأهلي أمام مودرن سبورت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري على استاد السلام.

وأشارت قناة الأهلي إلى عدم لحاق طاهر محمد وأشرف داري لن يتواجدا في مباراة مودرن سبورت.

وأوضح التقرير أن حالة الثنائي تحسنت كثيرا والمشاركة اقتربت وسيتم تحديد الموقف عقب مواجهة مودرن سبورت.

أما بالنسبة لإصابة ياسر إبراهيم فتأكدت الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وكشفت قناة الأهلي أن غياب مدافع الأهلي سيكون لمدة لن تقل عن 4 أسابيع.

كما تعرض سمير محمد مهاجم الأهلي الشاب لإصابة في العضلة الخلفية، وتأكد غيابه لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 20 نقطة بالتساوي مع الزمالك الذي يتفوق بفارق الأهداف.

بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب بـ 21 نقطة.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويعد ذلك التعادل الخامس بين الفريقين في تاريخ المواجهات بجميع المسابقات.

وعاد الأهلي في اللقاء خلال دقيقتين فقط بعدما تأخر بثنائية، فيما حافظ بيراميدز على تصدره للترتيب رغم النقص العددي لمدة 50 دقيقة.

وسيلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الجمعة المقبل، فيما سيلتقي الأهلي مع مودرن سبورت يوم الأحد.