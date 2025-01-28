انتهت كرة يد - مصر (33)-(34) فرنسا.. نهاية الحلم

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

سيف الدرع - منتخب مصر ضد فرنسا كرة يد

يلعب منتخب مصر ضد فرنسا في ربع نهائي منافسات بطولة العالم لكرة اليد.

ويتأهل الفائز من المواجهة إلى نصف النهائي لمواجهة كرواتيا.

لمشاهدة المباراة من هنا.

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نهاية المباراة

ق59:59 هدف كاراباتيتش في آخر ثانية وفرنسا تفوز 33-32

ق57:10 تقدم فرنسا بعد تألق ديكا ميم 32-30

ق54 التعااااااااااادل 29-29

ق52 تقليص الفارق 29-28

ق48 تقدم فرنسا 26-25

ق43 التعااااااادل يحيى خالد 24-24

ق39 سند يقلص الفارق والنتيجة 23-21

الشوط الثاني

استراحة

ق30 نهاية الشوط الأول السريع بتقدم فرنسا 18-14

ق28:12 وقت مستقطع لمصر بعد تقدم فرنسا 16-14

ق22:25 التعادل من جديد 11-11

ق15:50 أول تقدم لمنتخب مصر 7-6

ق14:00 التعاااااااادل 5-5

ق12:40 عادل يسجل والنتيجة 5-4

ق10:30 ديكا ميم يسجل ومحاولات مصرية للتعادل 5-3

ق6:18 يحيى خالد يقلص الفارق 4-2 لفرنسا

ق3:16 ثلاثة أهداف متتالية 3-1 لفرنسا

ق1:55 سيف الدرع يسجل أول أهداف اللقاء

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

كرة يد منتخب مصر بطولة العالم
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