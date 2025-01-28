انتهت كرة يد - مصر (33)-(34) فرنسا.. نهاية الحلم

آخرهم 3 جزء من الثانية.. 4 سيناريوهات قاتلة أطاحت بأحلام مصر في كرة اليد

كرة يد - 3 جزء من الثانية تطيح بأحلام مصر ببطولة العالم أمام فرنسا في سيناريو قاتل

كرة يد - سيناريو مجنون.. كرواتيا تخطف التأهل للمربع الذهبي في الثانية الأخيرة أمام المجر

كرة يد - سيدات الأهلي تتأهلن إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على الزمالك

كرة يد – عودة دودو وأحمد عادل لقائمة المنتخب ضد فرنسا

مواعيد مباريات الثلاثاء 28 يناير - مصر ضد فرنسا في بطولة العالم لليد.. ومواجهتين في الدوري