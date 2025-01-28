انتهت كرة يد - مصر (33)-(34) فرنسا.. نهاية الحلم
الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 21:50
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر ضد فرنسا في ربع نهائي منافسات بطولة العالم لكرة اليد.
ويتأهل الفائز من المواجهة إلى نصف النهائي لمواجهة كرواتيا.
لمشاهدة المباراة من هنا.
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نهاية المباراة
ق59:59 هدف كاراباتيتش في آخر ثانية وفرنسا تفوز 33-32
ق57:10 تقدم فرنسا بعد تألق ديكا ميم 32-30
ق54 التعااااااااااادل 29-29
ق52 تقليص الفارق 29-28
ق48 تقدم فرنسا 26-25
ق43 التعااااااادل يحيى خالد 24-24
ق39 سند يقلص الفارق والنتيجة 23-21
الشوط الثاني
استراحة
ق30 نهاية الشوط الأول السريع بتقدم فرنسا 18-14
ق28:12 وقت مستقطع لمصر بعد تقدم فرنسا 16-14
ق22:25 التعادل من جديد 11-11
ق15:50 أول تقدم لمنتخب مصر 7-6
ق14:00 التعاااااااادل 5-5
ق12:40 عادل يسجل والنتيجة 5-4
ق10:30 ديكا ميم يسجل ومحاولات مصرية للتعادل 5-3
ق6:18 يحيى خالد يقلص الفارق 4-2 لفرنسا
ق3:16 ثلاثة أهداف متتالية 3-1 لفرنسا
ق1:55 سيف الدرع يسجل أول أهداف اللقاء
انطلاق المباراة