"نقل بعض المباريات".. رابطة الأندية تكشف فترة غلق استاد القاهرة

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

استاد القاهرة الدولي

أعلنت رابطة الأندية المصرية غلق استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وكشفت رابطة الأندية عبر موقعها نقل بعض المباريات من الدوري نظرا لغلق استاد القاهرة.

وسيتم غلق استاد القاهرة خلال الفترة من1 إلى 21 فبراير المقبل لإجراء أعمال الصيانة.

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وأوضحت رابطة الأندية نقل مباريات الأهلي والزمالك ومودرن سبورت وزد إلى استاد السلام.

بينما يخوض البنك الأهلي مبارياته على استاد المقاولون العرب.

وبذلك سيكون استاد القاهرة متاحا لاستضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري.

ومن المقرر إقامة مواجهة القمة يوم 22 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري عقب مرور 10 جولات من المسابقة برصيد 21 نقطة.

بينما يتقاسم فريقا الأهلي والزمالك بـ 20 نقطة.

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