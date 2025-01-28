الانتصار الثالث.. سموحة يفوز على زد بثنائية نيجيرية

حقق نادي سموحة انتصاره الثالث في منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري.

وفاز سموحة على زد بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

وسجل النيجيري صامويل أمادي هدفي سموحة، فيما أحرز مصطفى زيكو هدف زد الوحيد.

الفوز رفع رصيد سموحة إلى النقطة 11 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد زد عند النقطة 13 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

ثنائية نيجيرية

النيجيري صامويل أمادي سجل هدفين لسموحة في شباك زد بمباراته الـ 34 في الدوري المصري

اللاعب النيجيري لعب 33 مباراة سابقة في الدوري المصري (24 مباراة مع سيراميكا) و (9 مباريات مع سموحة) ولم يسجل أي أهداف.

أهداف مباراة سموحة ونادي زد 2-1 في الجولة الـ 10 من دوري نايل 🔥🏆#ONTime_Sports pic.twitter.com/qtwEqwsA7g — ON Sport (@ONTimeSports) January 28, 2025

وصف المباراة

بدأ نادي سموحة المباراة بضغط هجومي على مرمى زد بحثا عن التسجيل مبكرا.

وأنقذ علي لطفي فرصة هدف لنادي سموحة بعد تصدي رائع لرأسية محمد سالم.

ورد زد عن طريق تسديدة قوية لمعط ماجاسا علت مرمى الهاني لسيمان.

وسدد شريف رضا قائد سموحة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها علي لطفي.

وبعد هجمة منظمة من لاعبي سموحة بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها صامويل أمادي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيق 40.

وسجل زد هدف التعادل بعد ركلة ركنية لزد، نفذت بتمريرة قصيرة لمحمد أشرف الذي أرسل عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها مصطفى زيكو برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول

ونجح صامويل أمادي المنطلق داخل منطقة الجزاء في تسديدة كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى عند الدقيقة 87.

وفشلت محاولات زد في تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق المتبقية من المباراة.