تقارير: مهاجم بايرن يقرر الرحيل
الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 21:18
كتب : FilGoal
أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ماتيس تيل مهاجم بايرن ميونيخ قرر الرحيل عن ناديه فورا وأبلغ النادي بذلك.
اللاعب الشاب لا يشارك كثيرا مع بايرن من انتقاله إلى الفريق في صيف 2022.
وأضاف التقرير أن المهاجم الفرنسي سيحدد وجهته في الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.
وذكر التقرير أن تيل اتخذ هذا القرار بعدما لم يشارك في أي دقيقة بالمباريات الثلاثة الاخيرة لبايرن.
وأفادت جريدة ليكيب أن تيل على رادار تشيلسي وأندية إنجليزية أخرى.
وأضاف تقرير الجريدة الفرنسية أن آينتراخت فرانكفورت وأولمبيك مارسيليا مهتمان أيضا بضم المهاجم الفرنسي الشاب.
على مدار موسمين ونصف لعب تيل مع بايرن 82 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 16 هدفا.
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