مؤتمر أنشيلوتي: سنلعب للفوز أمام بريست.. وموقف فينيسيوس من عرض السعودية

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 21:00

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ألميريا

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن مستقبله مع الفريق الملكي وكذلك مواجهة بريست في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومستقبل فينيسيوس جونيور بعد التقارير التي ربطت انتقاله للدوري السعودي.

وأوضح أنشيلوتي أنه باق في ريال مدريد: "أنا والنادي نرغب في الاستمرار سويا أكثر وقت ممكن، أستطيع أن أشعر بثقة ريال مدريد في شخصي".

وعن مواجهة بريست الفرنسي: "ستكون مباراة صعبة، هم فريق يؤدي بشكل جيد جدا في دوري الأبطال، ويتقدمون علينا بنقطة واحدة ويمكنهم التأهل في الثمانية الأوائل".

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وأكمل: "المخاطر ستكون عالية لكلا الفريقين، ونأمل في إنهاء مرحلة الدوري بشكل جيد".

وأتم: "سنفكر فقط في مباراتنا أمام بريست ونحاول الفوز بها، وبعدها نرى موقفنا"

وتقام المباريات الـ18 في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في وقت واحد مساء الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بريست على ملعب الأخير في تمام العاشرة مساء الأربعاء.

وردا على التقارير التي ربطت فينيسيوس جونيور بالانتقال إلى الدوري السعودي، أوضح أنشيلوتي: "فينيسيوس لن يرحل لأي مكان، في كرة القدم أتفهم القرارات الفردية مثل اعتزال كروس، ولكنني كما قلت سابقا أرى فينيسيوس سعيدا ويريد البقاء هنا والفوز بالألقاب مع ريال مدريد، وأعتقد أنه سيختار المجد والألقاب".

ويغيب فينيسيوس عن مواجهة ريال مدريد أمام بريست بسبب الإيقاف.

ويحتل ريال مدريد المركز الـ16 في ترتيب دوري الأبطال برصيد 12 نقطة، وهو نفس رصيد بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين، ويوفنتوس الإيطالي، وسيلتيك الأسكتلندي.

ويسبق بريست منافسه ريال مدريد بنقطة وحيدة، حيث يحتل الفريق الفرنسي المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، نفس رصيد فرق ليفركوزن وأستون فيلان وموناكو ليل وفينورد.

ويستطيع ريال مدريد ومنافسه بريست التواجد ضمن الثمانية الكبار ليتأهل أحدهما مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتجنب خوض مباراتين إضافيتين في دوري الأبطال في فبراير.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16 لدوري الأبطال، فيما تخوض الفرق من المراكز التاسع إلى 24 مواجهتين ذهابا وإيابا لتحديد الفرق الثمانية الأخرى في دور الـ16.

أنشيلوتي بريست ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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