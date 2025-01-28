كرة يد - سيناريو مجنون.. كرواتيا تخطف التأهل للمربع الذهبي في الثانية الأخيرة أمام المجر

حسم منتخب كرواتيا تأهله إلى نصف نهائي بطولة العالم في سيناريو مجنون أمام المجر.

وتقام منافسات بطولة العالم لكرة اليد بدول كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.

وتغلب منتخب كرواتيا على المجر بنتيجة 31-30 بعد التأخر بـ 26-30 قبل 5 دقائق من النهاية.

وينتظر منتخب كرواتيا الفائز من مواجهة مصر ضد فرنسا لمقابلته في نصف النهائي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بنتيجة 16-16 لتستمر الإثارة في الشوط الثاني.

واستمر التعادل حتى آخر 10 دقائق من الشوط قبل أن ينجح منتخب المجر في التقدم 30-26 قبل 5 دقائق من النهاية مع إيقاف دقيقتين للاعب كرواتيا.

ورغم ذلك نجح منتخب كرواتيا في ريمونتادا مجنونة بتسجيل 5 أهداف دون مقابل في آخر 5 دقائق من المباراة.

ويصعد منتخب كرواتيا لنصف النهائي للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ نسخة 2017.

وسبق وأن حقق منتخب كرواتيا اللقب مرة واحدة في 2003 ضمن ثلاثة نهائيات وصلها الفريق.

MADNESS IN ZAGREB 🤯🇭🇷 Croatia with a buzzer-beater to make the semi-finals of the 2025 World Championship 🧨#CRODENNOR2025 #inspiredbyhandball @HRS_CHF pic.twitter.com/tVRVwC56sR — International Handball Federation (@ihfhandball) January 28, 2025

بينما كانت آخر مرة تأهل فيها منتخب المجر إلى المربع الذهبي بنسخة 1997 في اليابان والتي حقق فيها الفريق المركز الرابع بمواجهة الميدالية البرونزية عندما كان عدد المنتخبات المشاركة 24 منتخبا.

وسبق وأن تأهل منتخب المجر إلى النهائي في نسخة 1986 بسويسرا وحصد الوصافة، من البطولة التي أقيمت بمشاركة 16 منتخبا.

وتقام النسخة الجارية بمشاركة 32 منتخبا للمرة الثالثة على التوالي.