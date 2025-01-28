تقرير: عرض قطري يحول وجهة زياش من دبي إلى الدوحة

تعثر انتقال المغربي حكيم زياش إلى النصر الإماراتي في اللحظات الأخيرة.

وكان من المقرر أن يصل زياش اليوم إلى دبي من أجل إتمام الانتقال لصفوف النصر الإماراتي لكنه تراجع عن قراره.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن زياش تلقى عرضا مغريا من الدوري القطري ليقرر تحويل وجهته من دبي إلى الدوحة.

وأوضحت التقارير أن العربي القطري قدما عرضا ماليا لزياش من نظيره النصر الإماراتي.

فيما أشارت تقارير آخرى إلى حسم نادي الدحيل القطري لصفقة زياش على حساب العربي والنصر.

وقرر نجم منتخب أسود الأطلس مغادرة جالاتا سراي التركي بسبب خلافات مستمرة مع إدارة النادي والمدرب، ما دفعه للتفكير في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

انضم زياش إلى جالاتا سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024.

غير أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

وشارك زياش هذا الموسم في 11 مباراة فقط، بينها 5 مباريات بالدوري التركي و3 بالدوري الأوروبي، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.